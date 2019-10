Arriva il capitolo 960 di ONE PIECE con i primi spoiler!

La storia di Wanokuni è entrata da poco nel suo terzo atto, con il piano dei pirati di Cappello di Paglia e della loro alleanza che si dirige verso la fase finale. Eiichiro Oda sta programmando grandi sviluppi per questo nuovo arco narrativo di ONE PIECE, che però si interrompe momentaneamente per lasciare il posto ad informazioni passate.

ONE PIECE entra nel flashback di Oden Kozuki relativo a 41 anni fa, e non i 39 principalmente menzionati nel capitolo 959. L'errore è stato infatti corretto via Twitter e ci permetterà di assistere alla vita dell'ex shogun di Wanokuni prima che prendesse il mare.

Le tre immagini che vedete in calce ci mostrano brevi momenti della vita di Oden Kozuki, finalmente non più come sagoma nera ma come personaggio vero e proprio. Risalta indubbiamente la sua acconciatura mentre lo vediamo intento a divorare cibo. Non solo lui, perché grazie a questo salto nel passato vediamo anche le figure giovanili di alcuni dei personaggi attualmente in circolazione: Hyogoro dei Fiori, Denjiro, il giovane Kin'emon e sua moglie Tsurujou.



Il capitolo di ONE PIECE di questa settimana si intitola "Le parole della Luna" e vediamo Kin'emon fare la parte del mascalzone dell'isola, rubando maiale e portafogli ad alcuni sventurati. Oden, invece, già a 9 anni aveva una brutta fama per essere stato bandito dal casinò, mentre a 10 è stato coinvolto in alcuni scontri con i criminali locali. Cosa ne pensate di questi primi dettagli di ONE PIECE 960?