Arriva la chiusura di Manga Rock, celebre sito pirata, dopo le lamentele dei giorni scorsi

La questione pirateria è sempre dibattuta, specie quando entrano in gioco le scansioni illegali fatte dai fan per pura condivisione. Su tutte queste sfumature grige, c'è però un punto sul quale quasi tutti concordano: i siti "aggregatori" rovinano gravemente il mercato a costo di ottenere guadagni personali su questo genere di materiale.

Negli scorsi giorni, il CEO di Irodori Comics si è lanciato in un'accusa a questo genere di siti, in particolare verso sito e app di Manga Rock, popolarissima piattaforma pirata che raccoglie scansioni amatoriali e ufficiali con tanta pubblicità. Negli scorsi giorni, probabilmente in seguito al tweet diventato virale in rete del CEO, Manga Rock ha annunciato a J-Cast News che sta pianificando di interrompere il servizio.

Attualmente il sito sembra aver già cessato alcune funzioni in certi paesi, mentre l'applicazione è ancora disponibile e funzionante sui vari app store. Inoltre, la pagina Facebook e il sito ufficiale di Noizer Limited, sussidiaria di Not a Basement Studio situato a Hong Kong che collaborava al sito, e quelli della compagnia vietnamita che gestiva effettivamente Manga Rock sono stati chiusi.

Not a Basement Studio ha rilasciato a J-Cast News anche una dichiarazione in merito al percorso da loro fatto: "A quei tempi, non capivamo l'industria dei manga e non conoscevamo l'origine delle scanlation (incluse quelle senza licenza ufficiale). Col passare del tempo, abbiamo iniziato a capire i danni che creavamo ai mangaka e distributori. In più, la popolarità di Manga Rock è incrementata parecchio, facendo lievitare i danni. Pertanto stiamo riflettendo accuratamente sul nostro ruolo nell'accelerare la popolarità delle scanlation e diamo le nostre più sentite scuse alle vittime, mangaka e distributori. Come risultato, pianifichiamo di chiudere il nostro sito di scanlation e app. Raccomandiamo ad altri siti di scanlation simili (ce ne sono tanti) di chiudere allo stesso modo. Siamo davvero dispiaciuti per i problemi causati all'industria dei manga".

Che il tweet di On Takahashi dei giorni scorsi abbia davvero causato questi effetti, possibilmente innescando una reazione a catena sui più grandi aggregatori del web? In Giappone continuano le osservazioni su questo fenomeno, con le varie indagini che continuano a portare arresti come nel caso Mangamura.