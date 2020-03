Arriva la conferma per la gioia di tutti i fan, Date a Live IV si farà

Quella di Date a Live è una fortunata serie light novel giapponese scritta da Kōshi Tachibana e illustrata da Tsunako che nel corso di questi anni ha saputo conquistare il pubblico nipponico giungendo infine anche sul suolo occidentale grazie al rilascio di un adattamento anime, seguito a sua volta da diversi spin-off.

L'anime di Date A Live - che è poi stato affiancato da innumerevoli gadget e opere a tema - è infatti riuscito a riscuotere un ottimo successo in tutto il mondo, al punto tale che altre due stagioni hanno successivamente visto la luce. Nonostante tutto, conclusa la terza stagione, lo staff che aveva lavorato alla produzione non aveva più rilasciato alcuna informazione per il futuro della serie, segno che la quarta stagione dell'opera forse non avrebbe mai visto la luce. A quanto pare, però, il pubblico avrà ancora di che godere visto che tramite il sito web ufficiale della produzione è stato finalmente confermato che Date a Live IV si farà, anche se per il momento le informazioni a riguardo sono praticamente assenti.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera parla di Shido Itsuka, un liceale che in una giornata come tante altre si ritrova davanti alla sua città completamente distrutta. La colpa di tutto sembrerebbe ricadere su una misteriosa ragazza che però, in realtà, è un essere dalle origini sconosciute, una creatura dall'incredibile potere che fermerà la sua forza distruttrice a una sola condizione. Shido, infatti, dovrà portarla a un appuntamento.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il trailer della serie spin-off di Date a Live, intitolata Date a Bullet