Arriva la conferma di Panini Comics, Shuzo Oshimi sarà ospite al Napoli Comicon 2020

In un'industria così ricca e florida d'opere, tra serie animate e produzioni cartacee, non dovrebbe stupire che eventi pensati specificatamente per questi pubblici non facciano altro che aumentare in numero e in grandezza, soprattutto se si tiene conto dei continui record raggiunti nell'ambiente anime e manga.

Di fiere pensate per celebrare uno dei nostri media preferiti ce ne sono a bizzeffe, eventi realizzati specificatamente per metterci in contatto con altri fan, con altre opere e con i creatori di quelle stesse produzioni. Ebbene, una delle prossime fiere in arrivo in Italia è proprio il Napoli Comicon 2020, un'occasione assai attesa da spettatori e lettori che vedrà la luce dal 30 aprile al 3 maggio 2020. Manca insomma ancora qualche mese prima che il momento tanto atteso si palesi, ma nel mentre varie compagnie e società si stanno lanciando in annunci di vario tipo pensati per aumentare sempre di più l'hype che ruota attorno all'intero evento.

Non per niente, proprio in queste ultime ore Panini Comics ha ufficialmente annunciato che l'apprezzato Shuzo Oshim sarà ospite alla XXII° edizione della fiera. Per il momento non è ancora dato sapere se Oshim sarà presente a qualche evento nello specifico, ma anche la sua sola presenza farà sicuramente la felicità di molti. Dopotutto, grazie al suo peculiare stile, Shuzo Oshim ha saputo distinguersi con opere di successo quali Tracce di Sangue, Happiness e I fiori del male, tutte serie che hanno saputo colpire al cuore moltissimi lettori.