Arriva la conferma sul periodo d'uscita per la seconda stagione di Vita da Slime

Con un'industria così florida di contenuti nel campo di anime e manga, non di rado capita di ritrovarsi innanzi a produzioni assai particolari che riescono però a conquistare l'interesse del pubblico grazie a storie assai peculiari e a idee di fondo tanto folli quanto intriganti, uno tsunami d'opere tra cui spicca Vita da Slime.

La serie animata, rappresentante un adattamento dell'apprezzata light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Fuse e Mitz Vah, racconta le vicende di Satoru Mikami, ragazzo che dopo essere stato accoltellato durante una rapina, si risveglia in un mondo fantasy reincarnato in uno slime dotato d'interessanti capacità, un peculiare corpo che gli permetterà di vivere incredibili avventure. Il grande successo riscosso dall'opera ha così portato alla realizzazione di un manga e, per l'appunto, di un'anime.

Come forse ricorderete, tempo addietro era stata ufficialmente annunciata una seconda stagione di Vita da Slime, seppur le informazioni a riguardo fossero ancora molto approssimative. Ebbene, in occasione del nuovo anno lunare cinese, è stato confermato il periodo d'uscita della nuova stagione, ovvero l'autunno 2020. Insomma, per il momento non abbiamo ancora una data d'uscita specifica, ma quantomeno possiamo tirare un sospiro di sollievo nella consapevolezza che non dovremo attendere anni e anni.

Nel corso di questi ultimi giorni, inoltre, è stato annunciato che al cast di doppiaggio di Vita da Slime si sarebbe aggiunto anche Takahiro Sakurai, famoso per aver prestato la sua voce a personaggi del mondo anime assai conosciuti.