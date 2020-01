Arriva la conferma ufficiale, Maurizio Merluzzo doppierà Mirio Togata in My Hero Academia

My Hero Academia è un'epopea assai amata dai fan che oltre a un manga tutt'ora in corso, sta offrendo al suo pubblico un'apprezzatissima trasposizione anime giunta alla sua quarta stagione che proprio in queste ultime settimane sta facendo assai parlare di sé, vuoi per la sua qualità, vuoi per i suoi grandi momenti.

Anche il pubblico italiano si sta godendo My Hero Academia Stagione 4 grazie a VVVVID, con le puntate che stanno infatti venendo pubblicate con sottotitoli italiani. Eppure, al momento, in Italia è ancora assente una versione doppiata in italiano della terza e quarta stagione, una mancanza a cui dovrebbe però venir posto rimedio nel corso del 2020. A quanto pare, infatti, la serie tornerà sul piccolo schermo con una lunga serie di nuovi episodi interamente doppiati, una lieta notizia che ha portato molti a chiedersi quali voci andranno aggiungendosi al numeroso cast di doppiaggio già presente.

Ebbene, attraverso un post su Facebook, è stato ufficialmente svelato che Maurizio Merluzzo, apprezzatissimo doppiatore che ha prestato la sua voce in opere quali Dragon Ball Super, Naruto Shippuden, One-Punch Man e molte altre ancora, tornerà sulla scena proprio grazie a My Hero Academia, il tutto per occuparsi di "dar voce" a Mirio Togata, uno dei membri dei The Big 3. Come facilmente immaginabile, la notizia è stata accolta con grande gioia dai fan italiani della serie, i quali non vedono l'ora di vedere i risultati che gli addetti ai lavori sapranno mettere in mostra.

Prima di salutarvi, ricordiamo infine a tutti gli interessati che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della 14° puntata di My Hero Academia Stagione 4.