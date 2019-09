Arriva la copertina di L'Attacco dei Giganti capitolo 121!

Settembre 2009, settembre 2019. Non sono molte le riviste di manga degli ultimi anni che possono vantare anniversari di dieci anni, ma Bessatsu Shonen Magazine ci è riuscita. Partita come rivista di nicchia, la sua popolarità è esplosa grazie a uno dei primi manga pubblicati, L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama.

Così come L'Attacco dei Giganti compirà tra qualche giorno ben dieci anni di pubblicazione, lo stesso accadrà alla rivista Bessatsu Shonen Magazine, essendo entrambi nati il 9 settembre 2009. Per l'occasione, come c'era da aspettarsi, la rivista di casa Kodansha ha deciso di omaggiare questo anniversario inserendo in copertina tutti i titoli più noti attualmente in corso sulla rivista.

Ed ecco che, dall'immagine che potete vedere in calce, spunta il faccione di Eren versione gigante, contornato da personaggi come Makoto di Flying Witch, Arslan di The Heroic Legend of Arslan e i tanti altri protagonisti della rivista shonen mensile. Indubbiamente molti dei lettori attenderanno questo numero di Bessatsu Shonen Magazine per il capitolo 121 di L'Attacco dei Giganti, il quale potrebbe segnare un'importante svolta per la storia e portarla a conclusione. In basso alla copertina, invece, viene risaltata la quarta stagione di L'Attacco dei Giganti, l'ultima dell'opera e che arriverà nel 2020.

Per festeggiare l'anniversario, Hajime Isayama ha condiviso un disegno di L'Attacco dei Giganti durante la mostra che si sta tenendo in questo periodo.