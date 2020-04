Arriva la copertina del numero 20 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra si stia avvicinando alla fine con i capitoli settimanali. Nelle ultime settimane si è infatti consumato uno scontro con Kibutsuji Muzan che potrebbe costituire il combattimento definitivo della serie. Tuttavia, la pubblicazione in tankobon in Giappone è ancora lontana da quel punto.

Ad accorciare al distanza con la pubblicazione settimanale su Weekly Shonen Jump ci penserà quindi Demon Slayer volume 20. Il tankobon in questione sarà pubblicato a maggio ma, nonostante manchi un mese alla data prefissata del primo maggio, è già stata inserita nel numero 19 della rivista l'illustrazione di copertina in bassa risoluzione.

Come potete vedere dal tweet in basso, la copertina di Demon Slayer 20 sarà dedicata a Yoriichi, uno dei membri più importanti dei cacciatori di demoni e possessore del respiro originale. I capitoli contenuti in questo tankobon saranno verosimilmente dal 170 al 178, rispettando la solita presenza di nove episodi per volume.

Mentre le vendite dei tankobon aiuteranno a superare il record di ONE PIECE, l'opera va avanti settimanalmente. I lettori sono rimasti allibiti dai contenuti del capitolo 200 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e non vedono l'ora di scoprire cosa succederà ai protagonisti nelle uscite future.