Arriva un cosplay del quarto Jojo in versione genderbent e tutta la sua infrangibilità

La quarta serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki fece il suo corso negli anni '90 e segnò un punto di svolta importante per il franchise. Niente più viaggi con gli stand o nemici storici come Dio Brando, ma un'ambientazione completamente nuova che vedeva solo marginalmente la presenza di vecchie sagome come Jotaro Kujo.

Il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable è Josuke Higashikata, figlio illegittimo di Joseph Joestar e quindi ancora membro del casato Joestar. La cittadina di Morio-cho ha vissuto notevoli avventure a causa sua e della presenza di altri stand fino alla sconfitta di Yoshikage Kira.

Ha spopolato negli scorsi giorni in rete proprio un cosplay dedicato al quarto protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo, messo in scena da Kelia.cos. La ragazza ha reinterpretato Josuke Higashikata ma a sesso invertito, mettendo in mostra un cosplay davvero ben fatto, come potete vedere in calce. Risaltano naturalmente i capelli, uno degli elementi contraddistintivi del Jojo in questione, richiamando la classica capigliatura teppistica pompadour in voga negli anni '80 e '90. Per il resto, la ragazza si è data da fare con la replica del costume viola con tanto di simboli sul petto.

