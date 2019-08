Arriva un documentario per Lupin III, in onda questo mese

Lupin III è un'opera che ha segnato diverse generazioni grazie alla sua lunga durata e ai contenuti della serie animata adatti a tutti. Da poco questo pezzo grosso dell'animazione nipponica ha perso il suo papà, Monkey Punch morto a 81 anni lo scorso aprile. Per celebrare quindi la popolarità dell'opera e del creatore, è in arrivo un documentario.

Il documentario Soshite, Lupin Sanze ga Umareta: Inochi o Fukikonda Otokotachi (E così nacque Lupin III: l'uomo che gli diede la vita) andrà in onda su NHK BS Premium il prossimo 20 agosto come parte del programma Another Stories: Unmei no Bunkiten (Altre storie: I crocevia del destino). Il documentario includerà interviste dello staff e del cast che hanno partecipato alla lunga carriera da ladro di Lupin III.

Alcuni degli ospiti presentati sono Chiko Motomi, editor di manga in pensione, Baron Yoshimoto, coetaneo di Monkey Punch, e Yu Kiyozono, produttore di Lupin III: Fujiko Mine's Lie. Ci sarà anche Masaaki Osumi, regista dell'anime originale di Lupin III, e parlerà nel programma dei cambiamenti richiesti all'epoca per portare in versione animata la storia e il personaggio creati da Monkey Punch.

Parteciperanno anche la voce di Lupin III, Kanichi Kurita, il character designer dell'anime originale Yasuo Otsuka, il character designer Takeshi Koike che si occupò di Lupin the Third: La donna chiamata Fujiko Mine, e Hiroshi Kashiwabara che ha messo mano agli episodi speciali dell'anime.