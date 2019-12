Arriva l'episodio 9 di My Hero Academia, Red Riot è il protagonista indiscusso

Gli studenti della Yuei in virtù della loro carriera eroistica sanno di dover prima o poi affrontare dei villain feroci. I ragazzi della 1-A lo hanno provato sulla loro stessa pelle, e seppur ancora al primo anno scolastico si stanno già affermando nel panorama reale. My Hero Academia stagione 4 pone un altro tassello per questa esperienza.

My Hero Academia 4x08 ci aveva lasciato con la riscossa di Tamaki Amajiki, il prode membro dei Big Three che riesce ad occuparsi di ben tre degli otto proiettili tutto solo. Ritrovando la fiducia in sé grazie ai ricordi legati a Mirio, abbatte i nemici mostrando tutte le sue capacità.

Da stasera alle 20:00 è disponibile su VVVVid, con sottotitoli in italiano, il nono episodio di My Hero Academia intitolato "Red Riot" e, come si può presagire, sarà incentrato sull'altro eroe del gruppo di Fat Gum. Il ragazzo, come il suo collega, deve ritrovare la fiducia in se stesso per poter essere utile al professionista che gli sta facendo da mentore e per consentire agli altri di proseguire con l'inseguimento di Overhaul.

Cosa scopriremo della psiche di Eijiro Kirishima in questo episodio di My Hero Academia? Tra pochi giorni, in Giappone la serie si amplierà grazie all'arrivo del film My Hero Academia: Heroes Rising.