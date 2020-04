Arriva l'ultimo episodio di My Hero Academia su VVVVID: Endeavor infiamma il finale

È dal 12 ottobre 2019 che va in onda in Giappone la quarta stagione di My Hero Academia. Dopo ventiquattro episodi intensissimi mandati in onda negli scorsi sei mesi che hanno visto Izuku Midoriya e compagni affrontare nuove sfide, ci approcciamo però al finale di stagione costituita dall'episodio 25.

Dopo aver visto la top 10 degli Hero, l'episodio 24 di My Hero Academia 4 aveva posto di fronte a Endeavor e Hawks un ostacolo importante: un nomu volante e anche in grado di parlare che chiede esplicitamente di poter combattere col più forte. Endeavor subito si fa avanti mentre Hawks si incarica dell'evacuazione.

My Hero Academia 4x25 si focalizzerà su questo scontro e i fan adesso possono vederlo in italiano grazie a VVVVID. Sul portale è infatti apparso l'ultimo episodio della stagione 4 sottotitolato in italiano da pochi minuti. Endeavor darà ovviamente il tutto per tutto, ma chi riuscirà a vincere alla fine tra l'eroe numero uno e il mostro generato dagli esperimento con il All for One?

L'anime, pur completando la quarta stagione, non finirà qui: è stato infatti annunciato che ci sarà una stagione 5 per My Hero Academia, anche se non si ha ancora nessuna informazione sulla data di pubblicazione in Giappone e all'estero.