Arriva l'ultimo episodio di Pokemon Sun and Moon, ecco il titolo

146 episodi suddivisi nell'arco di tre anni, è questo il resoconto complessivo di Pokemon Sun and Moon, serie che ha proiettato un Ash Ketchum con un nuovo character designer nella regione di Alola. L'allenatore di dieci anni da poco è riuscito a raggiungere un traguardo importante e adesso è alle sue ultime battute sull'arcipelago.

Pokemon Sun and Moon sta per lasciare il posto alla nuova Pokemon: The Series, che dovrebbe mostrarci Ash e Go in viaggio per le varie regioni, tra cui la nuova che verrà presentata nei videogiochi di Pokemon Spada e Scudo, Galar. Ma prima di avventurarci in questa nuova avventura, Pokemon Sun and Moon ha ancora degli episodi in programmazione, l'ultimo dei quali arriverà il 3 novembre.

"Grazie, Alola! Le rispettive partenze" è il titolo dell'episodio 146 di Pokemon Sun and Moon e corrisponde al numero 1089 del franchise. La sceneggiatura è stata affidata ad Aya Matsui, lo storyboard e la regia a Daiki Tomiyasu, la direzione delle animazioni a Reina Yamazaki e Maiko Katsuki.

Il 17 novembre andrà invece in onda il primo episodio della nuova serie Pokemon, lasciando così una settimana di pausa per il passaggio tra l'una e l'altra. Intanto però ci sono altri tre episodi per Pokemon Sun and Moon che saranno trasmessi nelle domeniche di ottobre rimaste.