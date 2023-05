Arriva un'iniziativa per risolvere le pessime condizioni di lavoro nel settore degli anime

La continua crescita del settore dell’animazione giapponese, derivante dalla richiesta elevata di serie, ha comportato una maggiore produzione per alcuni degli studi più attivi. Tuttavia, i ritmi produttivi e le scadenze hanno costretto migliaia di artisti a lavorare in pessime condizioni, e dopo diverse denunce ecco un’iniziativa concreta.

Di fronte a profitti stellari, che superano di gran lunga il miliardo all’anno, diverse aziende non sembrano aver posto attenzione nel rispettare i diritti dei loro dipendenti. Per contrastare tali condizioni lavorative, e tutelare gli artisti e gli animatori, è nata la Nippon Anime & Film Culture Association, o anche NAFCA, presentatasi con un obiettivo chiaro e a lungo termine: negoziare per un futuro migliore per gli anime, col timore che questa industria possa crollare su sé stessa a causa del carico di lavoro ingestibile da singoli dipendenti senza i quali il prodotto finale non potrebbe esistere.

“Sono trascorsi 100 anni da quando l’animazione si è stabilita a livello commerciale. Le vendite delle industrie hanno superato 3.5 trilioni di yen (23.3 milioni di euro), e poiché quella cultura simboleggia la natura, gli anime hanno stravolto il mondo. D’altro canto, lo studio di produzione, molto lontano dall’essere un luogo dove vengono alimentati i sogni, è dove i creativi sono supportati unicamente grazie alla loro passione per l’arte e fino ai limiti imposti dalla loro forza mentale e fisica. Non è esagerato dire che questa situazione è sull’orlo del collasso”, così hanno commentato i rappresentati della NAFCA andando a costruire un’immagine globale del successo del settore, e criticandone gli aspetti più controversi, prima di dedicarsi alla descrizione dei loro veri obiettivi.

“Noi della NAFCA non siamo un’organizzazione che cerca unicamente di migliorare le condizioni. Il management e la produzione devono comprendersi a vicenda, essere consapevoli delle loro responsabilità, e usare la loro rispettiva saggezza per eliminare una stagnazione ormai accumulata col fine di raggiungere uno scopo più grande”. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova organizzazione e dei suoi propositi nei commenti.

