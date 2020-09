Arriva Jump Special Anime Festa: nuovi annunci di anime in arrivo?

La cancellazione del Jump Festa 2020, l'evento nipponico di casa Shueisha più seguito per via della sua portata di annunci, ha costretto il colosso giapponese a correre ai ripari per anticipare la manifestazione in uno speciale in live streaming. Ecco, dunque, che arriva il Jump Special Anime Festa.

Che fine ha fatto Dragon Ball Super 2? La risposta a questa domanda, seppur ne escludiamo potenzialmente le possibilità, potrebbe avvenire in occasione dell'evento sopracitato, una speranza che riscuoterà particolarmente le attenzioni della community. Ad ogni modo, alla manifestazione streaming saranno presenti numerose novità tra cui un talk show con diversi doppiatori che anticiperanno nuovi annunci anime.

Come se ciò non bastasse saranno presenti ulteriori dettagli sui maggiori titoli in dirittura d'arrivo, tra cui informazioni e trailer su Dr. Stone: Stone Wars, nonché un evento speciale dedicato interamente a Demon Slayer e Jujustu Kaisen, due dei titoli più attesi in chiave animata dalla community. L'appuntamento per tutto questo è fissato al prossimo 11 ottobre, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le prossime novità.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal Jump Special Anime Festa in sostituzione del Jump Festa 2020? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.