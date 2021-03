Arriva il liquore di Rocky Joe: l'alcol che colpisce duro come l'eroe della boxe

Rocky Joe è un manga che, pur appartenendo al secolo scorso, riesce ancora a emozionare. La nuova edizione di Star Comics di qualche anno fa ha riportato alla mente le avventure di Joe Yabuki, il giovane teppista che scoprirà il mondo della boxe e, tramite quello, maturerà e troverà il suo posto nella società.

Questa storia di rivalsa è ancora di oggi tra le più famose e amate del fumetto giapponese. Rocky Joe ha ormai 50 anni sulle spalle, ma il suo brand continua a rimanere più vivo che mai. Lo dimostra l'arrivo del whisky ufficiale di Rocky Joe in Giappone. Nell'arcipelago dell'estremo oriente, saranno messi a disposizione dei fan ben due tipi differenti di liquore.

Creato da Whisky Mew e disponibile solo online, si tratta di Scotch a malto singolo sviluppato anche grazie a critici del whisky come Hideo Yamaoka. Il primo dei due whisky ha il volto di Joe di profilo sull'etichetta e si tratta di un whisky invecchiato di 26 anni, prodotto dalla distilleria Allt-A-Bhainne, con una gradazione alcolica del 48,9%. Gli aromi saranno quelli di toffee, sakura mochi e umeshu. Il secondo prodotto è invece "Last Joe", distillato in Scozia con una gradazione del 47,6% e invecchiato di 34 anni con note floreali e odore di caramello, mela e marmellata d'arance.

Le bottiglie, entrambe disponibili in una confezione da 700ml, costeranno rispettivamente 27000 yen (209 euro) e 52000 yen (403 euro), ma la produzione è stata limitata a 178 bottiglie per tipologia.