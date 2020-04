Arriva a maggio la seconda stagione di Future Avengers su Dinsey+

Nella giornata di venerdì 17 aprile è stato annunciato l'arrivo sul servizio Dinsey+ della seconda stagione della serie Marvel Future Avengers , che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 22 maggio.

La prima stagione delle avventure degli eredi dei Vendicatori ha fatto il suo debutto su Dinsey+ verso la fine del mese di febbraio, e segue le avventure del giovane Makoto, un ragazzo che a causa di alcuni esprimenti condotti dall'organizzazione terroristica Hydra, ha ottenuto dei poteri particolari.

Insieme ad alcuni suoi amici, formano la squadra dei Future Avengers. Negli episodi finora pubblicati naturalmente li abbiamo visti entrare in azione diverse volte, ma allo stesso tempo continuano i loro allenamenti, e la loro crescita al fianco degli Avengers originali, ovvero Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor e Wasp.

La seconda stagione, prodotta, come la precedente, dallo studio Madhouse in collaborazione con Walt Disney Japan, è andata in onda in Giappone nel 2018, e sappiamo che si concentrerà soprattutto sugli Inumani.

La regia di entrambe le stagioni è stata affidata a Yuzo Sato, e lo scrittore Ryuu King, che ha collaborato nella stesura degli script di Dragon Ball Super, si è occupato della sceneggiatura, mentre il design dei personaggi è stato curato da Takahiro Umehara.