Arriva un manga sulle Principesse Disney, di cosa si tratta?

L'enorme numero di Principesse Disney, dall'originale Biancaneve alle recenti aggiunte come Elsa, conferma il monopolio della Casa di Topolino nel mondo delle trasposizioni cinematografiche delle fiabe. Per festeggiare le sue produzioni più importanti, Disney ha annunciato un nuovo progetto volto a celebrare alcune delle principesse più famose, suscitando enorme interesse tra i fan.

Il progetto, annunciato di recente, vedrà cinque principesse - Belle, Ariel, Biancaneve, Tiana e Cenerentola - ricevere un elegante restyling manga. Il Manga Princess Cafe, sede di questo evento, è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati.

Il bar, situato a Tokyo, promette di essere più che affascinante, offrendo piatti di riso a forma di cuore e bevande fruttate per immergere i visitatori nell'universo delle principesse Disney come mai prima d'ora. Inoltre, i fan avranno l'opportunità di portare a casa del merchandising esclusivo, che comprende articoli per la casa, adesivi e gadget per ufficio, tutti dedicati alle affascinanti principesse manga.

L'apertura del Manga Princess Cafe è fissata per il 26 aprile, con chiusura prevista il 9 giugno. Le prenotazioni per i pasti sono già aperte, poiché ci si aspetta un'enorme affluenza di visitatori desiderosi di immergersi in questa esperienza unica. Oh My Cafe, l'organizzatore dell'evento, prevede che la collaborazione sarà molto richiesta, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto.

L'iniziativa ha generato grande interesse sia tra i fan Disney che tra gli appassionati di manga. Questo nuovo approccio allo stile manga delle amate eroine Disney segna un passo avanti nell'innovazione creativa dell'azienda.

