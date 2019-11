Arriva "Marvels", nuovo lavoro della Marvel annunciato con un trailer

La Marvel Comics si prepara al 2020 con le nuove copertine, ma non lascia vuoto questo finale di 2019. Stitcher e Marvel New Media hanno svelato che a breve la Casa delle Idee si amplierà con un nuovo progetto. Il duo ha diramato un trailer per "Marvels", che potete trovare in alto alla notizia, il quale farà il suo debutto tra pochi giorni.

Nella notte europea di oggi 5 novembre, Stitcher e Marvel Comics hanno rivelato che ci sarà una nuova serie di 10 episodi che debutterà dal prossimo 20 novembre e che si intitolerà "Marvels". Questa sarà esclusiva di Stitcher Premium e sarà completamente gestita in stile podcast. Sulle altre piattaforme, l'arrivo è previsto per il 2020. Il progetto fa parte del 25° anniversario di Marvels, fumetto di Kurt Busiek ed Alex Ross del 1994 che vinse diversi premi.

Basandosi su quella storia, il progetto Marvels odierno rivive il mondo del fotogiornalista Phil Sheldon, una persona normale che però si ritrova a vivere le varie crisi dei supereroi dalla seconda guerra mondiale all'arrivo di Galactus, passando per la società dei mutanti, con investigazioni che potrebbero portare a una delle cospirazioni più importanti sui supereroi di tutti i tempi.

Questa serie sulle "meraviglie" del mondo supereroistico è scritta da Lauren Shippen, diretta da Paul Bae, mentre Mischa Stanton si occupa del comparto sonoro. La produzione è a cura di Harry Go e Jennifer Manel della Marvel e di T. Square di Stitcher.