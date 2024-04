Arriva My Hero Academia: Memories, il nuovo speciale dell'anime: ecco il primo poster

In prossimità della tanto attesa premiere della Stagione 7, lo staff di My Hero Academia ha deciso di deliziare i fan con un prologo straordinario, dal titolo My Hero Academia: Memories. Questa particolare produzione, che precede l'avvento della nuova stagione, è stata pensata per essere un tributo al passato dell'opera.

My Hero Academia: Memories rievocherà i migliori momenti delle sei stagioni precedenti, dalle lotte contro i temibili villain fino alle esperienze dei giovani eroi all'interno della Yuei. Composta da quattro episodi, questa mini-serie rappresenta un'opportunità unica per riverire gli eventi pregressi e anticipare le prossime avventure di Midoriya e i suoi amici.

Questo nuovo, inaspettato titolo promette anche di offrire uno sguardo dietro le quinte della serie, con un ampio assortimento di materiali inediti. È un'occasione preziosa per approfondire la complessità dell'universo narrativo di My Hero Academia, rivisitando dettagli spesso trascurati durante la visione iniziale e anticipando le direzioni future della trama. L'uscita del primo episodio di My Hero Academia Memories è prevista per oggi, sabato 7 aprile, per poi proseguire con una puntata a settimana.

In parallelo al ritorno della serie televisiva, è previsto l'arrivo del quarto film di My Hero Academia, programmato per il 2 agosto in Giappone. Quest'opera, collocata temporalmente tra gli eventi delle sesta e settima stagioni, promette di arricchire ulteriormente la serie. È possibile guardare la Stagione 7, My Hero Academia: Memories e il nuovo film del franchise su Crunchyroll.

Gachiakuta (Vol. 5) è uno dei più venduti oggi su