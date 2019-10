Arriva Naruto to Boruto LIVE 2019 su Crunchyroll in una giornata unica

A settembre si è celebrato il ventesimo anniversario di Naruto. Nel lontano 1999 Masashi Kishimoto diede vita alla storia di un giovane ninja che ha lentamente conquistato tutto il mondo, affermandosi come uno dei franchise più vincenti del mondo dei manga. Per l'occasione, Crunchyroll lancerà un evento speciale intitolato Naruto to Boruto.

Come già anticipato in passato, Crunchyroll ha preparato un evento che si terrà solo oggi 9 e domani 10 ottobre 2019: il Naruto to Boruto LIVE 2019 sarà trasmesso in streaming sulla nota piattaforma di anime e manga subito dopo la conclusione della messa in onda giapponese.

Disponibile per sole 24 ore, Naruto to Boruto LIVE 2019 sarà presente su Crunchyroll dalle ore 18 di questo pomeriggio alle ore 18 di domani 10 ottobre, ora statunitense. Durante l'evento saranno presenti celebrazioni per il ventesimo anniversario di Naruto, oltre a performance dal vivo a tema Naruto e Boruto, le sceneggiature originali recitate in diretta e tanto altro. In Giappone, si terrà al Makuhari Messe Event Hall della prefettura di Chiba e parteciperanno sia i doppiatori dell'anime di Naruto e di Boruto sia band che hanno composto opening ed ending per le due serie animate.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per entrare in un nuovo arco narrativo preparato appositamente per questi festeggiamenti, con Boruto che sarà catapultato nel passato e dovrà compiere missioni insieme al giovane padre, ancora tredicenne e incapace di usare al massimo le proprie abilità.