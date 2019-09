Arriva il Natale in My Hero Academia! Ecco la festa degli studenti nel capitolo 242

Il primo anno alla Yuei di Deku sta per concludersi. Mancano ormai pochi mesi alla chiusura dell'anno scolastico e il protagonista, insieme ai tanti comprimari, ne ha già passate tante. Dai primi scontri con Tomura Shigaraki a quelli con Overhaul e lo Shie Hassaikai, passando per i tanti test ed esami dell'istituto di My Hero Academia.

Ora però arriva una pausa per i protagonisti. Dopo aver sostenuto l'esame contro la classe B, durante il quale si tenevano anche gli avvenimenti inquietanti a Deika City, i ragazzi possono fermarsi un attimo e festeggiare le festività natalizie tutti insieme. Nel capitolo 242 di My Hero Academia abbiamo visto infatti un party natalizio in piena regola, con tutti i personaggi travestiti da Babbo Natale.

Mentre preparavano cibo e addobbi vari, fa la sua comparsa anche la piccola Eri. La bambina sembra spaesata e non conscia di come vada festeggiato il Natale, infatti si presenta con la tipica frase da Halloween "dolcetto o scherzetto" e, come dono, delle uova pasquali. Nonostante ciò, Aizawa l'ha vestita da piccola Babbo Natale. I ragazzi sono riusciti tutti a divertirsi e passare dei bei momenti, prima di lanciarsi in un nuovo arco narrativo che li porterà nuovamente ad avere a che fare con villain parecchio pericolosi.