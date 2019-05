Arriva una nuova action figure di Dragon Ball dedicata al Grande Mago Piccolo

Il Grande Mago Piccolo, conosciuto in Italia anche col nome di Al Satan, è stato un namecciano che ha messo alle strette Goku e i suoi amici durante la prima fase di Dragon Ball, rivelandosi uno dei nemici più letali dei protagonisti. Infatti, nel giro di poco tempo, riuscì a uccidere Crilin, il Maestro Muten, Jiaozi e il drago Shenron.

L'antagonista di Dragon Ball, poi sconfitto da Goku, temeva però una tecnica in particolare, utilizzata dal maestro dell'eremita delle tartarughe per sigillare il demone una volta e per tutte. E la nuova action figure dedicata al Grande Mago Piccolo ritrae proprio la sua paura per un... cuoci riso!

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, il padre di Piccolo e genitore di vari demoni è ritratto in una posa in cui lo si vede terrorizzato per il piccolo elettrodomestico molto popolare in Giappone. Il modellino è stato mostrato il 9 maggio da Tamashii Nations, data iconica per il personaggio visto che fu allora che, nell'universo di Dragon Ball, dichiarò di essere il nuovo sovrano del pianeta Terra.

L'action figure del Grande Mago Piccolo può essere preordinata da Entertainment Earth per un costo di 74,99 dollari, con la spedizione e la messa in vendita ufficiale prevista per gennaio 2020.