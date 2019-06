Arriva una nuova action figure di My Hero Academia dedicata a Uraraka

I personaggi di My Hero Academia stanno diventando sempre più popolari, grazie a un manga che ormai macina ottime vendite da cinque anni e tre stagioni animate che ne hanno amplificato ancora di più il consenso. Con una quarta stagione in arrivo, My Hero Academia si amplia anche sul settore del merchandising con dei nuovi innesti in catalogo.

Ochaco Uraraka è l'apprezzatissima protagonista femminile di My Hero Academia che sta per tornare insieme ai suoi compagni di classe anche nella stagione 4. Adesso però è il suo momento di spiccare nella galleria come nuova action figure Nendoroid. Come potete vedere in calce, gsc_kahotan tramite un tweet che Uraraka godrà di un nuovo modellino in versione Super Deformed "Nendoroid Uraraka-chan Ochako Heroes Edition".

L'action figure costerà 4545 yen più tasse e sarà disponibile dallo store di Goodsmile a partire da dicembre. Tuttavia, Uraraka potrà essere prenotata già ora e fino al massimo il 31 luglio alle ore 21:00 giapponesi. Pensate di gettarvi in questo nuovo acquisto?

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, pubblicato dal 2014 su Weekly Shonen Jump e che a breve tornerà sugli schermi di tutto il mondo con la sua quarta stagione, prevista per ottobre.