Arriva un nuovo cosplay a tema Dragon Ball Z con protagonista C-18

Le celebrazioni per i trent'anni di Dragon Ball Z sono ancora in corso, nonostante la data dell'anniversario sia passata già da alcuni giorni. Inoltre, in questo periodo sembrano anche esserci in arrivo altri annunci nascosti relativi alla saga, come quello che sembra arriverà durante la giornata di Goku del 9 maggio.

Queste feste ovviamente vengono utilizzate dai fan per sfoggiare la propria galleria di fan art o, come in questo caso, i propri cosplay. Nelle ultime ore, su Reddit si è fatta sempre più strada una nuova foto ritraente una cosplayer di C-18, l'affascinante androide apparsa per la prima volta durante la saga di Cell in Dragon Ball Z.

@Bep.cosplays è la ragazza che ha messo in scena questa fedelissima versione della bionda androide, mantenendo intatto il suo primo look con giacchetta di jeans, maglia nera con maniche a righe, gonna di jeans e collant. Sotto uno di questi, sulla gamba destra, spunta anche un vistoso tatuaggio colorato della ragazza. La foto è stata immortalata mentre l'aspirante C-18 ha provato la sua forza su un tronco d'albero, distruggendolo in tanti pezzi.

L'androide 18 di Dragon Ball Z è stata anche il soggetto di una delle ultime action figure mostrate da Banpresto durante l'anno.