Arriva un nuovo fantastico cosplay di Zenitsu di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Con l'arrivo dell'anime, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha vissuto una seconda nascita. Il manga di Koyoharu Gotouge aveva raggiunto una stabilità nella popolarità, ma la serie animata prodotta dallo studio Ufotable ha contribuito a raddoppiarne le vendite e aumentarne esponenzialmente la diffusione tra gli appassionati del settore.

Di conseguenza si sono moltiplicati anche le fan art e action figure a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, così come i cosplay. Dopo Jessica Nigri che lo ha dedicato a Inosuke, arriva un nuovo cosplay stavolta con protagonista Zenitsu Agatsuma. OnXxnn88 ha postato sulla sua pagina Twitter alcune immagini che lo ritraggono nei panni del giovane ammazza demoni capace di utilizzare solo la prima forma del Respiro del Fulmine.

In calce vediamo OnXxnn88 in quattro pose molto tranquille, con il personaggio che risalta con i toni caldi del giallo e dell'arancione dati da capelli e kimono, mentre nella quarta fotografia mette in risalto anche la sua katana Nichirin. Il set è stato accompagnato dalla didascalia "Non voglio deludere le aspettative".

Vi piace questa versione del personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? La serie è in onda su VVVVid e si concluderà tra poche settimane. Sono stati annunciati recentemente i dettagli relativi alla terza confezione del volume home video di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.