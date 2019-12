Arriva il nuovo film di Gintama con key visual e data di uscita

La lunga vita di Gintama si è conclusa durante quest'anno, dopo un'ultima fase di pubblicazione piuttosto travagliata. Hideaki Sorachi si è spostato negli ultimi 12 mesi da Weekly Shonen Jump a Jump GIGA, fino ad arrivare a un'app dedicata per poter concludere la storia che aveva in mente. Ora però questa rivivrà sotto forma di film animato.

Un'opera come Gintama, che ha scritto la storia degli ultimi due decenni, non poteva infatti rimanere incompiuta. Come già rivelato nei mesi scorsi, Gintama godrà di un lungometraggio animato ulteriore che andrà a raccontare altre fasi della storia non ancora trasposte nelle serie TV.

In questi giorni, in occasione della Jump Festa 2020, è stata distribuita una key visual inedita che presenta l'inizio dei lavori per il film di Gintama. In calce, grazie all'utente A.I.R. News01, possiamo osservare l'illustrazione che ovviamente dà risalto ai tre protagonisti Gintoki Sakata, Kagura e Shinpachi Shimura, tutti ritratti come attori che si stanno preparando per andare sul set e recitare la propria parte. Non si sa ancora quale sarà la trama della pellicola e se coprirà gli eventi del manga oppure narrerà una storia creata per l'occasione.

Purtroppo però i fan dovranno aspettare parecchio per vedere il film: Gintama arriverà infatti nel 2021. Ci sarà quindi una lunga attesa, che oscilla dall'uno ai due anni a seconda del mese in cui verrà proiettato in Giappone.