Arriva un nuovo poster per l'anniversario ventennale di Naruto

Vent'anni fa, la Shueisha lanciò uno dei suoi brand più di successo grazie alla fantasia e all'impegno del mangaka Masashi Kishimoto. Naruto, manga pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 1999 e il 2014, riscontrò subito un successo notevole e costituì per anni, insieme a ONE PIECE e Bleach, l'ossatura non solo della rivista ma degli shonen.

Con il sequel Boruto: Naruto Next Generations ancora in corso sia come manga che come anime e con le light novel come Sasuke Shinden in pubblicazione, il franchise di Naruto è più vivo che mai. Per questo, il Giappone si sta preparando ad un monumentale ventesimo compleanno.

Naruto to Boruto The Live sarà un evento speciale che commemorerà questa ricorrenza, abbracciando sia i fan di Naruto che di Boruto, facendo radunare cast e staff delle due serie per osservare insieme alcuni dei momenti e degli eventi più significativi delle due serie. Inoltre, per l'occasione è tornato al lavoro anche Tetsuya Nishio, character designer sulla serie dal 2002, che ha creato un poster che potete vedere in calce.

L'evento Naruto to Boruto The Live si terrà il 5 e il 6 ottobre al Makuhari Messe Event Hall in Giappone, nella prefettura di Chiba. Ci saranno anche vari spettacoli di alcuni gruppi e artisti che hanno contribuito ad esempio alle opening e alle ending degli anime, come KANA-BOON (famosi per Shilhouette). Non possono poi mancare i doppiatori, da Junko Takeuchi, voce di Naruto Uzumaki, passando per le voci di Hinata, Boruto, Sasuke e Sakura, ovvero Nana Mizuki, Yuko Sanpei, Noriaki Sugiyama, Shie Nakamura e tante altre.

L'account ufficiale Twitter di Naruto to Boruto The Live ha anche condiviso un trailer speciale per la celebrazione di ottobre, che potete vedere in calce dopo il poster. Anche dopo venti anni, Naruto riesce a intrattenere tutti i suoi fan.