Arriva finalmente il nuovo trailer di Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song

Il mese di marzo 2020 sarà caratterizzato dall'approdo in Giappone della pellicola di Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song, ultimo lungometraggio legato alla trilogia cinematografica che sta adattando la trasposizione animata dell'ultima route dell'omonima visual novel di Kinoko Nasu.

In un mondo dove la magia si scontra con leggendari spiriti eroici del passato, l'immaginario della Fate/Series si appresta a chiudere l'ultimo dei tre film che hanno finalmente proposto la trasposizione televisiva della terza e ultima route intitolata "Heaven's Feel". Il lungometraggio, previsto il 28 marzo, arriverà inoltre in italia durante la stagione estiva, grazie alla consueta collaborazione tra Dynit e Nexo Digital.

Per la fine del 2019, in occasione di un evento a tema dedicato al franchise, la produzione ne ha approfittato per mostrare al pubblico il nuovo trailer del film che promette pazzeschi combattimenti oltre al misterioso potere celato nel braccio di Shirou importato da Archer. Non ci resta, dunque, che rimandarvi al trailer in questione che potete recuperare in calce alla notizia.

Ma a proposito del franchise, sapevate che un fan ha speso 70 mila dollari in mico-transazioni in Fate/Grand Order?