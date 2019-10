Arriva un nuovo trailer per My Hero Academia: Heroes Rising

La quarta stagione di My Hero Academia è andata da poco in onda e sta presentando tanti personaggi apparsi tra i volumi 14 e 18 del manda di Kohei Horikoshi. L'anime verrà però scavalcato momentaneamente dal prossimo lungometraggio, My Hero Academia: Heroes Rising, che porterà su schermo anche personaggi da poco apparsi nel manga.

A pochi mesi dall'arrivo nei cinema nipponici, My Hero Academia: Heroes Rising si mostra in un nuovo trailer preparato appositamente per la televisione. In calce potete vedere il video in questione che parte, oltre che con le solite scritte cubitali che promuovono i meriti del manga di Kohei Horikoshi, con la presentazione di un personaggio misterioso e di quella che sembra una sua creazione: il villain Nine.

Il trailer prosegue mostrandoci poi l'ambientazione e l'arrivo della classe 1-A della Yuei, con tanto di Izuku Midoriya, protagonista di My Hero Academia. Stavolta i giovani eroi dovranno affrontare l'antagonista misterioso senza appoggiarsi ad All Might, l'ex eroe numero 1 che ha perso tutti i propri poteri in seguito alla battaglia di Kamino. Il 20 dicembre 2019 tutti i fan giapponesi dell'opera potranno ammirare lo scontro tra gli aspiranti eroi della Yuei e Nine.

Il trailer in calce concentra molti elementi fondamentali visti nel precedente video di My Hero Academia: Heroes Rising. Siete pronti ad ammirare le nuove gesta eroistiche di Midoriya, Bakugo, Todoroki e compagni? Il film potrebbe essere spoiler per tutti i fan non in pari col manga.