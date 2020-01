Arriva un nuovo trailer per la particolare serie anime Keep Your Hands Off Eizouken

Nel corso del 2019 vi abbiamo più volte parlato di Keep Your Hands Off Eizouken, adattamento anime dell'omonimo manga targato Sumito Owara e attualmente sotto le mani dell'esperto Masaaki Yuasa, da molti assai conosciuto in quanto regista dell'acclamata e apprezzata serie animata Devilman: Crybaby.

La fama dell'uomo posto come director ha fatto da cassa di risonanza per l'anime, divenuto velocemente una tra le produzioni più attese da parte del pubblico e la cui uscita è stata proprio fissata per la giornata odierna, 5 gennaio 2020. Al lavoro sulla produzione si trova anche lo studio d'animazione Science SARU, il tutto in collaborazione con Warner Bros. Japan, società che proprio per festeggiare l'uscita dell'opera ha voluto rilasciare un nuovo trailer.

Il video promozionale - visionabile a fondo news -, oltre a mettere in mostra numerose scene della serie che contribuiscono a dare un'idea del particolare stile di disegno e animazione adottato, offre l'occasione di ascoltare l'opening theme dell'opera, intitolata Eazy Breezy e realizzata da Chelmico.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, l'anime narra le vicende di Midori, Tsubame e Sayaka, tre studentesse al primo anni di liceo che al fine ultimo di portare alla luce quel che per loro è il vero anime "definitivo", daranno vita a un vero e proprio club d'animazione. Se doveste essere interessati, sulle pagine di Everyeye sono inoltre presenti vari altri trailer dedicati a Keep Your Hands Off Eizouken.