Arriva la palestra di ONE PIECE per imparare a tirare pugni Gom Gom

Rufy tira dei pugni potentissimi, anche grazie al Frutto Gom Gom che gli permette, oltre a sfruttare l'elasticità, anche di utilizzare l'effetto elastico del corpo. Un effetto simile non è naturalmente riproducibile, essendo questa una realtà soltanto in ONE PIECE. Però ci sono lo stesso molti umani potenti nella serie.

Per raggiungere il loro livello è necessario allenarsi, e tanto. Anche senza l'Haki possono essere raggiunti picchi di forza che permettono di competere con alcuni dei personaggi minori di ONE PIECE. In Giappone presto ci sarà una palestra che permetterà a tutti di raggiungere quei livelli.

Nel 2023 a Shibuya, noto quartiere di Tokyo dove si concentra gran parte della vita cittadina sia diurna che notturna, aprirà una palestra ispirata al mondo di ONE PIECE chiamata "ONE PIECE FITNESS BragMen". La struttura si ispira al libro Brag Men che è davvero apparso nel manga e che molti reputano pieno di bugie, tanto da ritenerlo un lavoro di finzione.

In questa struttura, gli allenatori saranno vestiti da membri della marina e ci sarà anche un sistema a punti per incoraggiare i clienti ad allenarsi ulteriormente, mentre per i bambini è prevista una sezione chiamata "scuola di pirati".

Sarà difficile imparare i Gear di Rufy, ma magari si riuscirà a diventare uno dei marine più forti di ONE PIECE.