Arriva la piattaforma digitale Manga Up! in inglese: Fullmetal Alchemist tra i titoli

Il mercato digitale si sta espandendo sempre di più. Le case editrici in patria hanno capito che devono puntare davvero molto anche su questo segmento di mercato, ma negli ultimi anni hanno deciso di affacciarsi anche oltre i propri confini. MangaPlus ne è un esempio, ma non è la sola, vista la nascita di Manga Up! di Square Enix.

Square Enix non è soltanto una casa videoludica, ma da anni si muove anche nel settore dei manga con alcune riviste. Tra i suoi titoli più famosi ci sono Fullmetal Alchemist, Soul Eater, Kakegurui e tanti altri ancora, con alcuni anche attivi e di successo nel panorama attuale. Sarà possibile leggere queste e molte altre serie con Manga Up! Global ovvero la versione in inglese della rivista digitale.

Al momento si contano titoli come quelli succitati ma anche Yomi no Tsugai, sempre di Hiromu Arakawa, My Clueless First Friend di Taku Kawamura, The Case Study of Vanitas, Toilet-Bound Hanako-kun, I diari della speziale, Horimiya e ancor altri. Il sito propone sia un sistema di lettura a pagamento che uno gratuito, con un numero limitato di capitoli da poter leggere ogni giorno. Sfruttando alcune azioni e denaro in-app, gli utenti potranno leggere i propri manga preferiti.

L'app lanciata nel 2017 in Giappone quindi si evolve ulteriormente, mentre anche Kodansha sembra avere qualcosa in mente.