Arriva Pokémon 'Shining Fates', la nuova espansione di febbraio del celebre GCC

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è da anni uno dei fenomeni di merchandising più importanti e imponenti della saga ispirata ai Pocket Monsters. Il pubblico legato al celebre gioco di carte aumenta di anni in anni a riprova delle splendide espansioni rilasciate saltuariamente. A tal proposito, la nuova si intitolerà "Shining Fates".

In realtà si vociferava già da qualche settimana della nuova espansione speciale in dirittura d'arrivo a inizio 2021, ma fino ad oggi si sapeva poco o nulla a riguardo. Qualche ora fa sono emerse le prime informazioni in merito a Pokémon "Shining Fates" che, salvo imprevisti, compirà il suo debutto il prossimo 19 febbraio. Si parla di un'espansione di oltre 190 carte di cui 100 Pokémon Shiny e almeno 30 Pokémon V e VMAX, senza dimenticare la presenza del tanto ricercato Charizard VMAX Shiny.

Ricordiamo inoltre la presenza del classico Set Allenatore Fuoriclasse che conterrà in allegato una carta promo Eevee VMAX oltre alle canoniche 10 bustine e a diversi extra. Ad essa si affiancherà la collezione di Pikachu V e diverse altre uscite importanti come la Tin Shining Fates con Eldegoss V, Boltund V e Cramorant V (tutte e tre Shiny) e la "Festa dei Matti" con Bunnelby, Polteageist, Mr. Rime e Dedenne. Il 5 marzo, invece, uscirà una Mini Tin con 2 bustine e la Collezione Premium VMAX con Crobat VMAX e Dragapault VMAX. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcune delle prime immagini della nuova espansione.

E voi, invece, cosa vi aspettate da Pokémon "Shining Fates"? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito di GCC, sapete quali sono le carte più costose dei Pokémon e quali, invece, le più care di Yu Gi Oh!?