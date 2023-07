Arriva su Prime Video l'anime di Peter Pan, doppiato e senza censure!

E dopo l'arrivo su Prime video di City Hunter è tempo di un'altra ventata che ha il profumo degli anni '80. È stato annunciato da qualche ora, da parte di Yamato video con un post su Facebook, che arriverà l'anime di Peter Pan del 1989.

In edizione integrale, quindi con una meticolosa opera di rimozione delle censure, per cui è stato assoldato un team ad hoc, rimasterizzata per essere in HD, l'anime marchiato Nippon Animation sarà presto disponibile. Tra il cast, attori e doppiatori di assoluto livello: Davide Garbolino (Nobita, Ash Ketchum) sarà Peter Pan, Emanuela Pacotto (Bullma) nei panni di Michele, Veronica Pivetti sarà la voce di Gianni e Jasmine Laurenti (Fujiko Mine, Lamù, Sailor Venus) interpreterà Wendy.

La trama del leggendario romanzo di J. M. Barrie la conoscete tutti e chi tra voi, parlando ai nati tra gli anni '80 e '90, non ha consumato la videocassetta del capolavoro Disney su Peter Pan? Nonostante in Italia sia comunemente più conosciuta l'interpretazione americana del frachise, questa è un'ottima occasione, se vi piacciono le avventure dell'eterno adolescente, di dare una possibilità a questo prodotto adattato davvero con cura e amore da parte di Yamato Video.

E voi recupererete quest'anime? L'avevate già visto? Fatecelo sapere con un commento. Vi ricordiamo inoltre, dato che l'abbiamo menzionato, che su Prime Video è disponibile l'anime di Lamù in HD e doppiato.