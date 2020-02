Arriva il primo Raid nella regione di Unima nel prossimo episodio di Pokémon

La nuova serie di Pokémon per ora può essere definita come la più distante dagli standard visti nelle precedenti stagioni. Inizialmente era concentrata sul viaggio di Ash nella nuova regione di Galar, dove sono presenti mostriciattoli in grado di diventare enormi grazie all'effetto Dynamax, presente unicamente in quell'area.

Le cose tuttavia sembrano essere cambiate, dato che ora Ash non è più concentrato sul viaggio e l'esplorazione, piuttosto il campione della Lega di Alola vuole sfidare il campione di Galar, ovvero Dandel. Tuttavia Ash nell'ultimo episodio della serie si è recato, insieme a Go, nella regione di Unima, presente nei videogiochi Pokémon Bianco e Nero, per esplorare il Desert Resort a causa della misteriosa apparizione di altre rovine.

I due giovani allenatori si trovano però in una situazione totalmente inaspettata. Dal titolo "La prima visita nella regione di Unima! Raid e Rovine!" l'episodio 14 ha come descrizione la seguente: "Ash e Go si dirigono nella regione di Unima per investigare su alcune rovine trovate nella zona desertica! Cominciano immediatamente la loro ricerca..o almeno così credevano, vista la quantità di trappole presenti! Saranno in grado di scoprire cosa si cela dietro questa misteriosa apparizione?!"

La preview, che potete trovare nel post in calce, mostra anche che Ash e Go dovranno affrontare il loro primo vero Raid, escluso quello visto ad inizio serie contro Lugia in cui avevano una piccola parte. Il pokémon con cui dovranno scontrarsi è Golurk, e sicuro non sarà molto amichevole. Ricordiamo che in rete sono già emersi gli spoiler degli episodi 15 e 16.