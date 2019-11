Arriva il record per The Promised Neverland, i primi volumi sfondano il milione

Il 2019 si è concluso con l'esplosione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, probabilmente una delle serie più chiacchierate del momento. Ma non va dimenticato con quale anime partì: The Promised Neverland, tratto dall'omonima opera di Kaiu Shirai e Demizu Posuka. La classifica finale Oricon svela i risultati raggiunti dai tankobon del manga.

Mesi fa, The Promised Neverland era arrivato a un soffio da un traguardo storico. Il tetto del milione di copie vendute, infatti, viene raggiunto da meno dell'1% dei manga pubblicati sul mercato. Non ci sono riuscite tante opere conosciutissime e vendute negli scorsi anni, ma il tempo ha dato ragione al manga con Emma e compagni.

Gli ultimi aggiornamenti della classifica Oricon, oltre a confermare la serie come il quarto manga più venduto dell'anno, ha confermato che i primi due volumi di The Promised Neverland hanno superato la soglia di vendita del milione.

Il primo tankobon è arrivato a quota 1.090.609 copie vendute, seguito dal secondo a 1.043.543. Invece il terzo non ha raggiunto l'obiettivo, avendo venduto 990.137 volumi, ma con così poche copie di distanza è verosimile che basteranno solo poche altre settimane affinché anche questo raggiunga il milione.

Una conferma quella di The Promised Neverland che già dagli albori della sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump nel 2016 conquistò tutti. Mentre la seconda stagione dell'anime arriverà tra poco più di un mese, il manga di Weekly Shonen Jump si avvia verso la sua conclusione naturale.