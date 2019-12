Arriva Red Riot! La preview di My Hero Academia 4x09 mostra la nascita di un nuovo eroe

I pericoli per gli eroi protagonisti di My Hero Academia stagione 4 sono solo appena iniziati. Uraraka e Asui sono state bloccate subito insieme a Nejire Hado, e il passo successivo dello Shie Hassaikai è stato mettere fuori gioco Tamaki Amajiki. Adesso è il turno di un altro ragazzo della 1-A, Eijiro Kirishima.

Terminato My Hero Academia 4x08, arrivano come al solito le anteprime dell'episodio successivo. Tamaki Amajiki è riuscito a liberarsi degli avversari e quindi gli eroi professionisti, insieme ai giovani tirocinanti, stanno proseguendo nell'inseguimento di Overhaul.

Ma alcuni di questi vengono bloccati: stavolta è il turno di Fat Gum e Kirishima, costretto ad affrontare il duo composto da Rappa e Tengai degli Otto Proiettili. La loro combinazione mostra una sincronia tra scudo e spada che l'eroe e il suo allievo non riescono a scalfire, provocando una perdita di fiducia di Kirishima.

Così l'anime di My Hero Academia ci lancia in un breve flashback sulla vita del ragazzo, mostrandoci anche l'eroe a cui tanto aspira, Crimson Riot. L'episodio 4x09 si intitolerà "Red Riot", riuscirà Eijiro Kirishima a sconfiggere i suoi demoni e i nuovi avversari della yakuza, permettendo agli altri di proseguire in tranquillità? In alto alla notizia potete osservare l'anteprima dell'episodio di My Hero Academia.