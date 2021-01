Arriva il sequel Megalo Box 2 Nomad: trailer, cast, staff, data di uscita e key visual

Il progetto per festeggiare i 50 anni di Ashita no Jo, conosciuto in Italia col nome di Rocky Joe, si risolse in un anime completamente originale ma che rivedeva alcune tematiche care al manga di Tetsuya Chiba e Ikki Kajiwara. Da questo progetto nacque l'anime di Megalo Box, che grazie al suo successo fu rinnovato per una seconda stagione.

Le ultime informazioni su Megalo Box 2 risalivano però agli ultimi mesi del 2019. Dopo oltre un anno di silenzio, TMS Entertainment ci porta di nuovo ad ammirare il palcoscenico della box evoluta con un trailer, key visual e rivelazioni su staff e cast che prenderanno parte al progetto.

In alto alla notizia si può ammirare il trailer di Megalo Box 2: Nomad, un minuto di scene che ci mostrano la nuova realtà di Joe. Questa nuova realtà risalta sia nel poster visibile in basso che nella sinossi della seconda stagione diffusa da TMS Entertainment: "Alla fine, Gearless Joe ha vinto il campionato di Megalonia, il primo torneo di sempre di Megalobox. I fan di ogni dove sono rimasti incantati dall'ascesa di Joe, salito dai ring del mondo underground fino alle vette in soli tre mesi senza usare il gear. Sette anni dopo, Gearless Joe torna a combattere nei match underground. Pieno di cicatrici e di nuovo con indosso il suo gear, è ora conosciuto come Nomad..."

Il cast vedrà il ritorno di Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Joe/Nomad, Shiro Saito nel ruolo di Gansaku Nanbu, Hiroki Yasumoto in quello di Yuri e Mishiyo Murase nel ruolo di Sachio. Lo staff invece ritrova il regista Yo Moriyama, a cui si aggiungono Katsuhiko Manabe e Kensaku Kojima alla sceneggiatura e mabanua alla composizione. Invece nel ruolo di character designer ci sarà Ayumi Kurashima, affiancata da Naomi Kaneda.

Megalo Box 2: Nomad sarà trasmesso ad aprile 2021 su Tokyo MX e BS11 in Giappone. Ricordiamo che la prima stagione dell'anime fu inserita nel catalogo di VVVVID.