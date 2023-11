Arriva la serie anime Okamoto Kitchen, basata sul Food Truck di Los Angeles

A quanto pare, l'azienda di Food Truck di Los Angeles Okamoto Kitchen, rilascerà un anime a tema. Il brand è riuscito ad ottenere la produzione di una serie animata grazie ad un crowfunding che ha aperto diversi mesi fa: il finanziamento è andato a buon fine e la catena di ristoranti è riuscita a far produrre il proprio anime.

Il trailer di Okamoto Kitchen, disponibile all'interno dell'articolo, offre ai fan uno sguardo al mondo dei food truck. Ad offrire una sinossi di Okamoto Kitchen è stato lo staff principale. La trama recita: "Okamoto Kitchen è la storia della vita rilassante e amichevole della proprietaria di un food truck... sì, stiamo scherzando! L'industria dei camion di cibo è un mondo brutale: corse selvagge per i parcheggi, epiche battaglie gastronomiche shonen e un sacco di videogiochi!

L'ingenuo team dell'Okamoto Kitchen composto da Haru, Chizuru, Topolino e Honey fa del suo meglio per destreggiarsi nella spietata scena dei food truck di Los Angeles. dovranno superare le crescenti difficoltà non solo per capire come prosperare nel settore dei fook truck, ma anche per scoprire chi ha davvero a cuore i loro migliori interessi. Le arti culinarie a volte possono essere difficili da digerire."

Il team di lavoratori del food truck più famoso degli anime è composto dalla sua proprietaria Haru Umesaki, dalla Chef Chizuru e infine da Mickey e Honey. Questi quattro ragazzi dovranno lavorare a fondo per perseguire i loro obiettivi!

