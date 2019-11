Arriva una sigla inedita in Boruto, nuovo arco narrativo in programmazione?

Boruto: Naruto Next Generations sta portando il protagonista e Sasuke a spasso nel tempo, in un arco narrativo preparato per celebrare i venti anni di Naruto e farci quindi rivivere le storie di quei ninja da giovani. La saga, secondo i piani, dovrebbe durare fino a marzo, e un elemento sembra confermare il cambio di passo nella seconda metà.

Sony Music ha rivelato lo scorso giovedì che la band nipponica FlowBack si occuperà della sigla di chiusura di Boruto: Naruto Next Generations. Il gruppo non ha mai lavorato prima d'ora al franchise, ma adesso si occuperà dell'ending chiamata "Fireworks", ovvero fuochi d'artificio, che debutterà nell'episodio del 12 gennaio 2020.

Manca ancora qualche mese quindi a questa canzone, che però potrebbe, viste le tempistiche, segnare il passaggio da una fase della saga di Boruto all'altra. Infatti, l'arco del viaggio del tempo è stato programmato per essere trasmesso in circa 24 episodi fino a marzo 2020, con la metà che arriverebbe proprio nei primi episodi di gennaio.

Al momento, la sigla di chiusura di Boruto: Naruto Next Generations è "Wish On" di LONGMAN, mentre non si hanno dettagli su un possibile cambio di opening. Nel prossimo episodio di Boruto rivedremo anche Asuma Sarutobi e Jiraiya.