Arriva uno sketch a tema My Hero Academia dall'animatore dello scontro tra Deku e Overhaul

Inutile girarci tanto attorno, la quarta stagione di My Hero Academia saprà indubbiamente far parlare assai di sé nel corso dei prossimi mesi, un'epopea che non sembra voler concedere un attimo di respiro a tutti i fan della creatura targata Kohei Horikoshi che ha saputo stregare velocemente milioni di lettori in tutto il mondo.

Come probabilmente saprete, recentemente è stata infatti pubblicata l'attesissima 13° puntata di My Hero Academia Stagione 4, un episodio che ha saputo scatenare gli spettatori, i quali si sono riversati sui social per poter esprimere le loro positivissime opinioni. Tra i tanti elogi, in molti ci hanno tenuto a complimentarsi per il lavoro posto nei confronti del comparto animazioni, un passo avanti a dir poco netto se si pensa alle accese critiche che avevano colpito My Hero Academia Stagione 4.

Ebbene, ad essersi aggiunto al coro di voci in festa possiamo ora trovare anche Yutaka Nakamura, che per chi non dovesse conoscerlo è proprio l'animatore che si è occupato di dare forma all'incredibile scontro che ha visto protagonisti Deku e Overhaul. L'artista ha infatti condiviso sul suo profilo Twitter un'immagine - visionabile a fondo news - rappresentante uno sketch "dietro le quinte" di ciò che poi abbiamo potuto vedere a lavoro finito. Per chiudere in bellezza, Yukata ha commentato il tutto affermando di essere dispiaciuto per l'aver dovuto portare alla luce uno scontro tanto violento e devastante.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della 13° puntata di My Hero Academia Stagione 4.