Arriva Sky Serie Anime, il canale pop-up di Sky dedicato all'animazione giapponese

Dopo aver lanciato il canale satellitare Man-ga in collaborazione con Yamato Video nel lontano 2010, Sky si rimette in gioco nel campo dell’animazione giapponese con un nuovo, importante progetto. A settembre, arriva il canale pop-up Sky Serie Anime interamente dedicato all’industria animata giapponese.

Dall’1 al 30 settembre, sul canale 113 di Sky arriva Sky Serie Anime, un nuovo canale pop-up con una programmazione esclusivamente riservata all’animazione nipponica. Su questo nuovo canale verranno trasmessi cult imperdibili come I Cavalieri dello Zodiaco, Lady Oscar, Georgie e tanti altri.

Con Sky Sport Anime gli spettatori verranno portati a fare un salto nel passato con i cartoni animati che hanno cresciuto la generazione dei ragazzi nati negli anni Ottanta e Novanta. Il palinsesto del canale satellitare include, oltre ai già citati, titoli storici e amatissimi come:

• Occhi di Gatto;

• Lamù;

• D’Artagnan e i Moschettieri del Re;

• Nadia e il mistero della pietra azzurra;

• Capitan Harlock;

• Lupin III la prima serie;

• City Hunter;

• Carletto il principe dei mostri;

• Yattaman e Yatterman;

• Il tulipano nero;

• Ken il guerriero le origini del mito – Regenesis

Tutte le serie anime comprese in questo elenco saranno disponibili alla visione anche on demand. In attesa dell’esordio del canale, promosso attraverso lo spot pubblicitario che trovate nell’articolo, vi lasciamo agli anime del mese di agosto 2022 da guardare su Sky.