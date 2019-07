Arriva uno spettacolare poster per Samurai 8: La storia di Hachimaru

È iniziato da solo tre mesi, ma Samurai 8: La storia di Hachimaru ha già convinto in Giappone tantissimi lettori della rivista Weekly Shonen Jump. Il successo, spinto naturalmente anche dalla presenza dell'autore Masashi Kishimoto che ai tempi si occupò di Naruto, è certificata dall'arrivo di numerose pagine a colori sulle varie riviste Shueisha.

In questo numero di Weekly Shonen Jump, il 35, che sarà pubblicato ufficialmente tra qualche giorno, Samurai 8: La storia di Hachimaru riceverà la sua prima pagina a colori d'apertura dopo quella che viene sempre dedicata al primo capitolo. Tuttavia, non è la sola illustrazione a colori che la Shueisha ha assegnato al manga di Kishimoto e Okubo.

Infatti, nella seconda uscita estiva di Jump GIGA, rivista spin-off di Shonen Jump, è stata garantita all'illustratore la pubblicazione di una pagina a colori che è stata appena divulgata in rete. Come potete vedere dall'immagine in calce, Okubo ha scelto di ritrarre i suoi personaggi con uno stile più particolare. Al centro non può che spiccare il protagonista Hachimaru, con al suo fianco Daruma e Hayatarou, mentre sui contorni spuntano alcuni dei trascorsi dei tre personaggi principali più alcune comparse inserite finora, come il Dottor Furuta, padre di Hachimaru, e il giovane recluso Nanashi.

State seguendo la nuova serie di Kishimoto, Samurai 8: La storia di Hachimaru? Cosa ne pensate delle prime fasi narrate finora dal famoso autore in questo suo nuovo manga?