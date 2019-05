Arriva una splendida fan art per i fratelli Elric di Fullmetal Alchemist

I fratelli Edward e Alphonse Elric, protagonisti di Fullmetal Alchemist, sono rimasti indubbiamente nel cuore di tantissime persone. L'opera è una delle più apprezzate del panorama shonen moderno grazie a una storia splendida e personaggi ben caratterizzati.

Quindi è la normalità che i fan si prodighino nel celebrare i protagonisti anche ad anni di distanza dalla conclusione sia del manga che della serie animata. Infatti, il fan GEAROUS su Twitter ha condiviso una nuova illustrazione che, magari, potrebbe anche essere uno dei futuri possibili per i due fratelli Elric di Fullmetal Alchemist.

Nel tweet che potete vedere in calce alla notizia, Edward e Alphonse Elric sono stati ritratti da adulti con le uniformi dell'esercito. Edward ha ancora il suo automail al braccio destro, soliti capelli lunghi e biondi raccolti in una lunga treccia, mentre Alphonse, alle sue spalle, mantiene tra le braccia un gattino. Edward è probabilmente raffigurato con un rango più elevato, avendo sulle spalle tre mostrine a forma di stella, mentre il fratellino Alphonse ne ha solo due.

Naturalmente la serie di Hiromu Arakawa non ha fatto intendere di un possibile futuro tra le gerarchie militari per i due ragazzi, ma ai fan non è di certo vietato sognare. E voi cosa pensate di questa illustrazione che ci riporta alla memoria la fantastica serie di Fullmetal Alchemist?