Arriva lo Star Wars Day: ecco le novità di Panini Comics per l'occasione

Star Wars è un'opera che non ha bisogno di alcuna presentazione dal momento che il solo nome è sufficiente per riportare alla mente le epiche battaglie spaziali immaginate da George Lucas. Come se ciò non bastasse, domani è una giornata importante per gli amanti della celebre saga fantascientifica.

Dopo il recente annuncio di Star Wars: L'Alta Repubblica, Panini Comics incara la dose in occasione del Star Wars Day. Per chi non lo sapesse, infatti, ogni 4 maggio si celebre la giornata del capolavoro di George Lucas e, per l'occasione, vengono presentate diverse novità. L'editore quest'anno ha fatto le cose in grande, ecco dunque tutti i progetti a tema in arrivo prossimamente dopo High Republic:

Da giovedì 20 maggio uscirà il 2° numero di Star Wars: l'Alta Repubblica che sarà affiancato, sempre lo stesso giorno da Star Wars: Thrawn – Tradimento , il terzo romanzo della prima trilogia dedicata al Grande Ammiraglio;

che sarà affiancato, sempre lo stesso giorno da , il terzo romanzo della prima trilogia dedicata al Grande Ammiraglio; Non mancherà poi Star Wars Classic, la nuova edizione del primo fumetto Marvel di Star Wars mai prodotto;

Per i collezionisti ci sarà anche un omnibus autoconclusivo, perfetto per approcciarsi alla saga, e che raccoglie l’intero e storico ciclo narrativo realizzato da Jason Aaron;

Star Wars: La guida alle spade laser , una guida visuale a tutte le spade laser apparse nei film, nelle serie TV, nei fumetti e nei videogames;

, una guida visuale a tutte le spade laser apparse nei film, nelle serie TV, nei fumetti e nei videogames; Star Wars: Il pop up definitivo della galassia è invece un'opera di cartotecnica perfetta per immergersi nelle atmosfere di questo universo narrativo;

è invece un'opera di cartotecnica perfetta per immergersi nelle atmosfere di questo universo narrativo; Chiudono gli annunci, infine, Cacciatori di taglie, la serie firmata da Ethan Sacks e Paolo Villanelli;

