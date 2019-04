Arriva una strana collaborazione tra L'attacco dei Giganti e The Quintessential Quintuplet

Ci siamo quasi, dopo svariati mesi di assenza, L'attacco dei Giganti sta per tornare con tutta la sua forza nelle televisioni nipponiche e non solo. Infatti, nel nostro paese VVVVid riaccoglierà a braccia aperte la seconda parte della terza stagione di L'attacco dei Giganti che proseguirà la storia di Eren Jaeger e il resto del corpo di ricerca.

In occasione dell'evento, L'attacco dei Giganti ha stretto una partnership con GYAO e The Quintessential Quintuplets. Il primo è un servizio on-demand molto popolare in Giappone e controllato da Yahoo! Japan, mentre il secondo è l'anime sulle cinque gemelle che ha conquistato tantissimi fan durante la stagione invernale.

Come potete vedere nelle immagini in calce, GYAO ha preparato alcuni spot pubblicitari a tema sportivo, con i protagonisti Eren, Mikasa e Armin mentre corrono la gara della staffetta con una tuta rosa, ma all'improvviso vengono superati da un Levi in ottima forma. Inoltre, a questo si aggiunge The Quintessential Quintuplets che, nei panni della protagonista femminile Itsuki Nakano, dà il cinque al Gigante Colossale come a voler darsi il cambio per competere nella scuderia degli anime targati Kodansha.

Sicuramente è strano vedere due anime così diversi tra loro come il sanguinario L'attacco dei Giganti e il tranquillo e romantico The Quintessential Quintuplets coinvolti insieme in uno spot del genere, ma i giapponesi sono sicuramente abituati a pubblicità molto strane e creative.