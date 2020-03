Arriva il successore di Lt. Surge nel prossimo episodio di Pokémon!

Nell'universo di Pokémon non è difficile avere delle preferenze, legate sia ai mostriciattoli che si incontrano ovunque, ma anche ai personaggi con i quali il giovane Ash ha avuto a che fare nel corso delle sue avventure, come ad esempio il capopalestra Lt. Surge, che molti di voi ricorderanno per lo spettacolare scontro con il protagonista.

Nonostante sia solo uno delle dozzine di allenatori presentati durante le otto generazioni di videogiochi, e quindi anime, di Pokémon, Lt. Surge, che aveva fatto conoscere la sua abilità nelle battaglie e aveva reso famosa la palestra di Aranciopoli in tutta la regione di Kanto, è attualmente disperso, in seguito ad una missione.

Come mostrato nella preview dell'episodio 18 della nuova serie, vediamo Ash e Pikachu tornare ad Aranciopoli insieme a Gou. È in questa circostanza che fanno la conoscenza di un allievo di Lt. Surge, attualmente al comando della palestra di tipo Elettro. Potete vedere un frame che mostra il personaggio nel post in calce alla notizia. Di seguito è riportata la sinossi dell'episodio.

"L'attuale obiettivo di Ash è quello di battere Dandel, il miglior allenatore di Pokémon al mondo, decidendo così di partecipare al Campionato Mondiale di Pokémon. Nel suo primo grande scontro Ash dovrà affrontare Pisces, allenatore di Pokémon di tipo elettro, e attualmente capopalestra di Aranciopoli, mentre Lt. Surge è momentaneamente assente."

Sicuramente sarà uno scontro entusiasmante e capace di coinvolgere gli spettatori, considerando soprattutto la nuova squadra di Ash, che potrebbe essere la più forte di sempre.