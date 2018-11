Arriva sul mercato la nuova soundtrack di Boruto: Naruto Next Generetions

Ecco il secondo volume della colonna sonora ufficiale del sequel di una delle serie più amate degli ultimi anni, Boruto: Naruto Next Generetions, con tutte le tracce a cui sono ormai abituati i nuovi appassionati.

Una parte fondamentale di ogni produzione animata (così come di ogni altra forma di arte multimediale) è rappresentato dall'accompagnamento musicale. Nessuna scena di nessun anime sarebbe mai quello che è senza la colonna sonora ad esaltarla. Per questo il mercato ha da tempo deciso di premiare l'amore per i fan con la pubblicazione di CD che contengono l'intera soundtrack ufficiale di una determinata opera. Da pochi giorni è arrivato il turno del secondo volume di quella dedicata a Boruto: Naruto Next Generetions.

Come potete vedere (e ascoltare) nel video pubblicato nella parte alta di questa pagina, si tratta di ventisette tracce originali, tutte provenienti dalla serie che sta ancora andando in onda. Ricordiamo che al momento la narrazione si trova nel bel mezzo di uno dei suoi momenti più densi di tensione, con la squadra di Boruto e Sarada che si è lanciata all'inseguimento del loro compagno, Mitsuki. Purtroppo le cose non sono andate come previsto, e il tutto è risultato in uno scontro tragico tra i due amici, che dovranno trovare un modo per arrivare ad un chiarimento definitivo, sia esso in un senso o nell'altro.

Boruto: Naruto Next Generations è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. L'opera è pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile da maggio 2016. Panini Comics ha annunciato l'inizio della pubblicazione dell'edizione italiana a partire da ottobre 2017. Un adattamento anime, prodotto da Pierrot, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone su TV Tokyo il 5 aprile 2017, ed è arrivato a superare le ottanta puntate andate in onda.