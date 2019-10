Arriva Tatsumaki! L'eroina di One-Punch Man si mostra in un perfetto cosplay

One-Punch Man è una delle serie TV animate più apprezzate degli ultimi anni. Dopo che Yusuke Murata prese in mano la versione originale di ONE, la serie è arrivata al grande pubblico e continua a ottenere fan. Nonostante la seconda stagione di One-Punch Man sia stata criticata, l'amore per l'opera e i suoi personaggi non svanisce.

Per questo continuano a fioccare cosplay ispirati ai personaggi di One-Punch Man. Uno degli ultimi in ordine di arrivo è quello dedicato a Tatsumaki da parte di Faye_cos, che negli ultimi giorni è diventata virale in rete grazie a questa interpretazione dell'eroina con un tocco sensuale.

In calce potete osservare le due foto pubblicate sull'account Instagram della cosplayer e che ci mostrano Tatsumaki col tipico abito nero, i cui risvolti sotto la vita lasciano intravedere piuttosto chiaramente le cosce della ragazza. Non mancano poi gli altri dettagli relativi ai capelli, verdi e con le punte arricciate, agli occhi e sopracciglia, anche loro verdi. Cosa ne pensate di questa Tatsumaki?

I cosplay dedicati a One-Punch Man fioccano pure per altri personaggi. Anche la sorella Fubuki ha ricevuto un cosplay, così come uno dei protagonisti di One-Punch Man, Genos, con quest'ultimo diventato virale.